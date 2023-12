‘Kabayan’ nalusaw, balik sa LPA

TULUYAN nang humina at nalusaw sa pagi­ging low pressure area (LPA) ang bagyong Kabayan.

Sa ulat, huling namataan ang LPA sa layong 290 kilometro sa kanluran, timog-kanluran ng Zamboa­nga City, Zamboanga del Sur.

Gayunman, makakaapekto pa rin ang northeast monsoon o amihan sa Northern at Central Luzon habang iiral naman ang shear line sa eastern section ng Southern Luzon.

Samantala, patuloy na makararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa LPA at shear line ang Visayas, Mindanao, MIMAROPA, Bicol Region, Quezon at Aurora.

Ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay magkakaroon din ng maulap na papawitin na may pag-ulan dahil sa amihan.

Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa amihan.