Sinuspinde ng 14 araw ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang dalawang show ng Sonshine Media Network International matapos ang isinagawang review at imbestigasyon sa umano’y paglabag sa content ng pro-grama.

Ayon sa MTRCB, suspendido epektibo Dis¬yembre 18 ang “Gikan Sa Masa, Para Sa Masa” at “Laban Kasama ang Bayan” upang mapigilan ang mga paglabag pa “or protect the interest and welfare of the public.”

Ang “Gikan Sa Masa, Para Sa Masa” ay programa nina dating Pa¬ngulong Rodrigo “Digong” Duterte at Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang episode noong Oktubre 10, binantaan ng dating pangulo si ACT Teachers Party-list Rep. France Castro na ipalilikida niya ito kasama ang mga miyembro ng Makabayan bloc. Naulit ang pagbabanta sa episode ng programa noong Nobyembre 15.

Dahil sa mga pagbabanta, kinasuhan ni Castro si Duterte sa Quezon City Prosecutor’s Office.

Naging kontrobersyal din ang “Laban Kasama ang Bayan” nina Jeffrey “Ka Eric” Celiz at Lorraine Badoy matapos sabihin ng una na gumastos ng P1.8 bilyon si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga biyahe nito sa abroad.

Ipinatawag silang dalawa ng House Committee on Legislative Franchise kung saan inamin ni Celiz na mali ang nakuha niyang impormasyon sa source na taga-Senado.

“Upon careful review and consideration of recent events and complaints received by the Board, it was found that certain aspects of the abovementioned programs may have violated the established guidelines and standards set by Presidential Decree No. 1986 and its Implementing Rules and Regulations governing broadcasting content,” paliwanag ng MTRCB.

“This suspension is long overdue but at last now something has been done to curtail the constant red-tagging, spreading of disinformation (fake news) and threatening of individuals using these two shows as well as the network,” reaksIyon ni Castro sa pinataw na parusa ng MTRCB.