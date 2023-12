Joshua, Emilienne nagkakakilig lambingan sa Thailand

Tanggap na tanggap na ng mga fan ni Joshua Garcia ang dyowa niyang Fil-French golfer na si Emilienne Vigier, ha!

Aba, ang dami ko na ngang nababasang chika, post, repost na kesyo ang dalawa na ang tinuturing nilang ‘parents’, ha! Meaning, aprubado na nga talaga ang relasyon nila.

Na kung artista rin si Emilienne, malamang na JoshLienne ang tawag sa kanila.

Kung noon nga ay may selos factor pa ang iba, na hina-hunting talaga ang Instagram account, o kahit anong social media account ni Emilienne, ngayon ay bet na bet na nilang i-repost ang mga photo na magkasama ang dalawa.

Tulad nga sa latest Instagram story ni Emilienne na makikitang magkasama sila ni Joshua, na naka-couple shades pa sila, ha! Ang daming kinikilig, at habang tumatagal, lalo nga raw nagiging bagay ang dalawa.

At mababasa mo na rin na bet nila na magkatuluyan ang dalawa, dahil parang nakikita nga kung gaano ka-happy si Joshua sa buhay niya ngayon.

Anyway, last October lang ay ibinida ni Emilienne ang mga sweet photo nila ni Joshua sa mga bansa, event na pinuntahan nila.

At siyanga pala, ang latest photo nila na magkasama ay kuha naman sa travel nila sa Thailand. Oh, kabog, ‘di ba? At ang sweet nila, ‘di ba?

Magkasundo talaga sina Joshua at Emilienne sa pagta-travel. At sabi nga, kapag pareho kayo ng interest, siguradong magtatagal kayo, or keri ring sabihin na pang-habangbuhay na kayo!

Sana nga!