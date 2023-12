Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang matagumpay na biyahe ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Japan kung saan nakasungkit ito ng dagdag na pamumuhunan para sa bansa.

“President Marcos has proven himself a champion for economic growth and job creation. These investment pledges secured in Japan are a testament to the international community’s confidence in the Philippines’ future under his leadership,” sabi ni Romualdez.

Ayon sa Malacañang, kung isasama ang nakuha sa nakaraang biyahe sa Japan at ang mga investment pledges sa unang pagdalaw ni Marcos doon ay aabot na sa P771 bilyon ang mga investment pledges na inaasahang lilikha ng mahigit 40,000 mapa-pasukang trabaho.

“The promised over 40,000 jobs are not just numbers, they represent families lifted out of poverty, brighter futures for our youth, and a stronger middle class. President Marcos’ dedication to attracting foreign investments translates directly into improved liveli-hood for our countrymen,” dagdag pa ni Romualdez.

Muli ring inulit ni Romualdez ang pagsuporta ng Kamara de Representantes sa administrasyong Marcos upang maging investor-friendly ang bansa sa pamamagitan ng pagpasa ng mga kinakailangang batas.

(Billy Begas)