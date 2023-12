Ice nangaroling, pinaligaya matatanda

Ang bongga naman ng mga taga-Barangay Tatalon sa Quezon City, ha! Imagine, dinayo sila ni Ice Seguerra para mangaroling, o kantahan sila.

Eh sa chika nga ni Ice sa amin noon, dahil super sikat nga siya noong bata siya, na puro pelikula, TV show ang ginagawa niya, hindi siya nakaranas na mangaroling.

Eh sabi nga, kapag Pinoy ka, lalo na at pinanganak ka noong 70s, 80s, 90s, dapat maranasan mo ang magbahay-bahay, kumanta.

“Naalala ko lang noon para makapaglaro ako kasama ng ibang mga bata sa lugar namin, pinasasara ‘yung buong kalsada tapos may mga tanod na nagbabantay sa magkabilang dulo,” kuwento ni Ice na ngayon ay 40 years old na.

“Maaga kasi akong nag-artista so never ko inabot ‘yung opportunity na makapag-karoling sa mga random house, as in walk house-to-house. Kaya gusto ko talagang gawin ‘yon,” dugtong na chika niya.

At natupad nga `yon kamakailan, sa mga ilang piling residente ng Barangay Tatalon. Katuwang ni Ice ang Solmux Advance sa adhikain na `yon, para palaganapin pa ang upgraded na solusyon galing sa popular na brand ng gamot para sa ubo na gawa ng Unilab, Inc.

At hindi lang `yon, dahil mas naging maaga nga ang Pasko para sa mga lolo, lola na sina Golden Alquiza, Fe Ocheada, Simplicia Cunanan, Erlinda Sese, Isabel Angeles, dahil sila nga ang napili ni Ice na bisitahin at handugan ng mga awiting pamasko.

Gulat na gulat nga ang mga lola nang biglang dumating sa harap nila si Ice na may bitbit na gitara at kantahan sila.

Una munang kinantahan si Lolo Golden, 63-years-old, na wala na ngang pamilya o kumakalinga. Matagal na raw siyang iniwan ng kanyang pamilya. Na kahit napilay sa aksidente ay nagsisikap pa rin siyang maghanap-buhay bilang parking boy para may pambili ng pagkain at gamot.

Sunod na pinuntahan ni Ice ay si Lola Fe, isang stroke patient na ang ikinabubuhay ay ang paggawa ng mga basahan. Kasama niyang namumuhay ang dalawang apo at isang pamangkin na isang breast cancer survivor.

Pangatlo si Lola Simplicia, 76 anyos na balo. Na kahit matanda na ay siya pa rin ang nag-aalaga sa anak niyang may cerebral palsy na ngayon ay 39 anyos na. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata nang makaharap si Ice.

Si Lola Erlinda Sese, 60 ay sinalubong ng yakap si Ice habang papalapit sa kanyang tahanan.

Ang huling pinuntahan ni Ice ay si Lola Isabel, 90 anyos, na may anak na disabled at bedridden. Upang may pambili ng pagkain at gamot, nangangalakal si Lola Isabel kasama ang isang anak na tumutulong sa kanya.

“Happy ako na napuntahan ko sila kasi malambot talaga ang puso ko sa mga matatanda… I see my parents in them and I wish now that they are in their twilight years, sana they could rest and enjoy life, ‘yung tipong nagwawalis na lang sila sa harap ng bahay or nagha-hardin,” sabi ni Ice.

At dahil sa karanasan niyang ito, nagkaroon daw ng mas malalim na kahulugan para sa kanya ang pangangaroling.

“My job is to sing and when you’re younger, you do it for the money.

Kahit magkano, kahit barya-baya. But now, singing for people and making them happy… singing for one person and this person probably needs it the most at that particular time, it gives me purpose.

“I’m not really big on giving gifts and I don’t know why. But what I can give is my time and the talent that was given to me. I can share it with people and these people, sila ‘yung mga hindi nakakapanood ng gigs. Sila ‘yung mga hindi na makalabas, so it’s nice that I can bring it to them, mas nagiging purposeful ‘yung trabaho ko,” sabi pa ni Ice na tinamaan din ng sipon, ubo na may kasamang asthma, na ang Solmux Advance nga raw ang tumulong sa kanya para hindi na lumala ang kanyang sakit.

“I am tired but I am happy because it’s all worth it,” sey na lang ni Ice, na nangako na gagawin na niya ang pangangaroling taon-taon.

(Dondon Sermino)