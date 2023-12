Bago po pansamantalang nag-adjourn ang sesyon ng Kongreso nitong nakaraang linggo para sa darating na Kapaskuhan, naging napakaproduktibo po ng Kamara de Representante sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez.

May kabuuang 663 na bills o panukalang batas ang naipasa na ng Kamara, kasama na rito ang mga priority bills na inilatag ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State-of-the-Nation Address (SONA). Lahat po ng mga priority bills na ito na naipasa na ng Kamara ay may layuning mapabuti ang kalagayan at gawing maginhawa ang buhay ng bawat Pilipino.

Hindi ko na po iisa-isahin ang mga bills na ito. May isa lang po akong gustong ibalita na ‘ika nga ng mga millennials ay ‘dasurv’ na ‘dasurv’ ng ating public school teachers.

Ito po ay ang pagpasa ng Kamara ng House Bill 9682 na may layuning taasan ang halaga na binibigay na teaching supplies allowance kada school year sa public school teachers.

Sa ilalim ng bill na kasama po tayo bilang isa sa mga may-akda, ang teaching supplies allowance ng ating mga pampublikong guro sa elementary at high school ay tataasan mula sa kasalukuyang P5,000 per school year hanggang sa P7,500 sa darating na schoolyear 2024-2025.

Nakasaad din po sa ilalim ng panukalang batas na mula school year 2025-2026 ay P10,000 na kada taon ang ibibigay na teaching supplies allowance sa public school teachers.

Kasama po natin sina House Majority Leader Mannix Dalipe, sina Camarines Sur Cong. LRay Villafuerte at Cong Hori Horibata, Davao City Cong. Pulong Duterte at Benguet Cong. Eric Yap, bilang ilan sa mga principal author ng HB 9682.

Ang maganda po sa bill na ito ay buo nilang makukuha ang allowance dahil hindi ito papatawan ng income tax.

Dapat na po na maisabatas na agad ang bill dahil ang kasalukuyang P5,000 per school year ay katumbas lamang ng P24 kada araw na allowance ng ating mga guro para sa teaching supplies. Ngayong lahat ng bilihin ay tumaas na, kulang na ito sa pambili pa lang ng chalk at papel.

Bilang pagkilala sa dakilang propesyon ng pagtuturo at mga sakripisyo ng ating public school teachers, marapat lang na maisabatas na agad ang pagtaas ng kanilang teaching supplies allowance.

Umaasa po tayong mabilis na itong maaaksyunan ng Kamara at ng Senado, na noong Mayo ay naipasa na rin ang kanilang bersyon—ang Senate Bill 1964.

Magandang balita para sa ating mga mga guro sa darating na Kapaskuhan ang pagpasa ng HB 9682.

Mas gaganda ang bungad ng Bagong Taon sa kanila kung ang HB 9682 at ang SB 1964 ay mapag-isa na at maisumite na agad sa Pangulo para mapirmahan at maging batas bago magsimula ang school year 2024-2025.

***

Bago po tayo magtapos ay babatiin ko na po kayo in advance ng isang Maugmang Capascuhan. Merry Christmas po sa ating lahat! Sana po ay manaig ang pagmamahalan, pag-asa, kasiyahan at kapayapaan sa ating mga tahanan ngayong Kapaskuhan.