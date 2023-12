Erin Espiritu pinalabas ng sinehan

Sad naman, na kahit ang husay-husay ni Erin Espiritu sa pelikula niya, hindi niya ito puwedeng mapanood.

Yes, sa premiere night ng ‘Kampon’ ay hindi nga pinapasok ang bidang batang babae, dahil sa edad niya. Nagkataon kasi na R-13 ang ang movie na ito nina Derek Ramsay, Beauty Gonzalez, Zeinab Harake, kaya hindi puwede ang 7-year old na si Erin.

Sa premiere night ng pelikula ay karga-karga ni Derek si Erin habang pinagkakaguluhan sila ng mga fan, media, sa red carpet. Super happy ang bagets na panay ang smile, kaway sa mga faney.

At noong oras na para papasukin ang mga artista sa loob ng sinehan ng Megamall, hinarang nang slight, at kinausap si Derek ng mga staff ng sinehan, na sabi nga nila, R-13 ang rating, kaya bawal ang batang si Erin.

Lumapit ang staff ng Quantum Films, producer ng ‘Kampon’ para pakiusapan ang staff ng Megamall, na papasok lang ang bata para bumati sa mga fan, at lalabas din agad, o bago magsimula ang screening.

At `yun nga ang nangyari, bumati muna si Erin, at bago simulan ang movie, lumabas na siya, kaya maririnig ang malungkot na reaksyon mula sa mga kapwa niya artista, at mga fan, siyempre.

Pero, after ng preview, at nagkaroon ng konting question and answer, pinapasok ulit si Erin, para sagutin ang mga tanong ng press.

Eh, sa totoo lang, ang husay-husay ng bagets umarte, ha! Grabe ang facial expression niya, kaloka ang husay maglaro ng mga mata niya, na tipong magkahalo talaga ang mararamdaman mo sa kanya, na maawa ka, but at the same time, matatakot ka sa kanya.

Super happy si Erin sa mga positive comment sa kanya ng mga nakapanood.

Anyway, nag-ikot-ikot lang daw siya sa Megamall noong pinapalabas ang pelikula niya.

Bongga! (Dondon Sermino)