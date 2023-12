Donny ibinidang malaking karangalan nakatrabaho si Ronaldo Valdez

Inalala ni Donny Pangilinan si Ronaldo Valdez sa kanyang Instagram story post.

Sey niya, isang karangalan na makatrabaho ang namayapang aktor

“Tito, an absolute honor working with you and getting to know you, rest well,” sey ni Donny sa kanyang post kung saan pinost din niya ang two pictures nila ni Tito Ronaldo na nag-uusap at nagyayakapan.

Nagkasama ang dalawa sa upcoming movie na ‘GG (Good Game)’ na pinagbibidahan ni Donny.

Ito ang isa sa mga huling pelikulang ginawa ni Tito Ronaldo bago ito pumanaw noong Linggo, December 18.

Samantala, patuloy ang pagpapakilig ni Donny sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa latest episode nito sa Netflix ay trending ang scene ng character ni Donny na si Bingo na kumakain sa bahay ni Ling na character ng ka-love team niyang si Belle Mariano.

Sayang nga raw at hindi pa rin sila nagsabay kumain.

Well, at least unti-unti na ring napapangiti ni Bingo si Ling, ha!

Bonggels!

(Byx Almacen)