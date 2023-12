PINAG-IINGAT ng Department of Finance (DOF) ang publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na empleyado ng kagawaran at humihingi ng pera bilang bayad sa kanilang serbisyo.

Ayon sa DOF, gamit ng mga scammer sa kanilang modus ang messaging app na Telegram.

“They pretend to be employees of the DOF and offer various services and transactions to collect fees,” saad ng kagawaran sa kanilang post sa X na dating Twitter.

Nilinaw ng DOF na hindi nila pinapayagan ang kanilang mga empleyado na makipagtransaksiyon sa labas ng official platform ng ahensiya.

Sinabi din ng DOF na mayroon silang official account sa Facebook, X, Instagram, TikTok, Youtube at Viber pero wala sa Telegram.

“We would like to remind everyone to be cautious and only engage with the official DOF office for any transactions,” saad pa ng DOF.

Matatandaang nitong Nobyembre 2023, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na maging maingat upang hindi mabiktima ng mga scam na nagkalat partikular ngayong Kapaskuhan.

(Edwin Balasa)