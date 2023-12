DJ ini-enjoy pagiging single

Mukhang ini-enjoy ni Daniel Padilla ang pagiging single!

Kahit nga may ilang inis sa kanya ay dedma siya at hindi takot lumabas sa public.

Namataan nga ang aktor sa isang Korean restaurant sa bagong bukas na mall sa Aseana City sa may Parañaque City.

Maski nga ang mga Korean owner ng restaurant ay kilala siya at nagpa-picture pa sa kanya na pinagbigyan naman niya.

Tuwang-tuwa rin ang mga staff ng nasabing Korean restaurant dahil game rin ang ex ni Kathryn Bernardo na magpa-picture sa kanila.

Mukhang pareho na nga silang nakapag-move on ni Kathryn, na good for them.

After ng holidays ay sasabak na si Daniel sa shooting ng kanyang comeback movie kasama si Zanjoe Marudo, ang ‘Nang Mapagod si Kamatayan.’

Bonggels!

(Byx Almacen)