Christine Hallasgo kinana ginto sa 10,000m run National Games

BUKOD sa gintong medalya, nais ni national athlete Christine Organiza Hallasgo na maging inspirasyon siya ng mga atletang makakalaban niya sa 2023 PSC-Philippine National Games.

Sinikwat ni 31-year-old Hallasgo ang gold medal sa 10,000m run ng women’s division kahapon na ginanap sa PhilSports Track & Field oval sa Pasig.

Unang salang ni Hallasgo sa PNG na inorganisa ng Philippine Sports Commission (PSC) na pinamunuan ni Chairman Richard Bachmann, masaya itong nakipagkumpetensiya sa mga mas batang atleta.

“Bilang national athlete kailangan ipakita natin at pangunahan natin ang ibang atleta para makapagbigay sa kanila ng saya at inspirasyon,” saad ni Hallasgo.

Inirehistro ni Hallasgo ang 37 minuto at 06.96 segundo sapat upang sikwatin ang gold at ungusan sina silver at bronze medalists Artjoy Torregosa, (39:09.49) ng Cebu at April Joy Baura Alampayan (39:10.04) ng Bohol, ayon sa pagkakasunod.

Nagpakitang-gilas din ang pambato ng Tuguegarao na si Rashed Faith Burdeos (36.27) nang sikwatin ang ginto sa U-20 discus throw women’s division, napunta ang silver kay Rechelle Bonite Barbin (34.41) ng Camarines Sur at bronze ang ikinuwintas ni Janine Aliviado Ledina (33.96) ng Baguio.

