Caloy Yulo sasabak sa Paris Olympics pero dehins kasama ang Japanese coach

IKINABIGLA ang paghihiwalay ni Carlos Edriel “Caloy” Yulo sa kanyang long-time Japanese coach at trainer na si Munehiro Kugiyama, na pangunahing responsable sa tagumpay ng Pilipinong gymnast sa dalawang titulo sa World Championship, isang stint sa Tokyo Olympics at 15 gold medals sa iba’t ibang international competitions.

Naganap ang paghihiwalay ng landas nina Yulo at Kugiyama habang nakatakdang sumabak ang una sa World Championship sa Antwerp, Belgium, kung saan inaasam ni Yulo ang pagbabalik sa Olympics sa Paris 2024.

Hindi maitatwa ng presidente ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carrion-Norton ang pangyayari na aminado itong dahilan ang personal na buhay ng 23-anyos na si Yulo.

Una nang iniulat na sa kalagitnaan ng 2023, sa panahon ng 2023 Asian Artistic Gymnastics Championships sa Singapore, nakipaghiwalay si Yulo sa matagal nang coach na si Kugimiya dahil sa hindi pagkakasundo sa mga prayoridad.

Nagpatuloy ang pagnanais ni Yulo na maging kwalipikado para sa 2024 Summer Olympics sa Paris, kasama si Aldrin Castañeda bilang kanyang pansamantalang coach na naging instruktor din ni Yulo sa kanyang junior years.

Sa 2023 World Artistic Gymnastics Championships, si Yulo ay pumuwesto sa ika-59, na nabigong maging kwalipikado para sa Olympics sa all-around event. Gayunman, nagawa nito magkuwalipika para sa Olympics sa floor exercise event.

Nakuha ni Yulo ang ticket sa Paris Olympics matapos ang impresibong pagbabalik sa nakakadismayang unang araw ng torneo dahil sa masaklap na pagganap sa vault kung saan masama ang naging landing nito sa mga paboritong vault at parallel bars.

Tumapos siya na pangatlo sa men’s floor exercise kasunod nina Artem Dolgopyat ng Israel (15.100) at Frederick Richard ng US (14.600). Ngunit dahil qualified na sina Dolgyopat at Richard sa Olympics bago ang Worlds, pumasok si Yulo bilang susunod na karapat-dapat na kalahok.

Ang kwalipikasyon ni Yulo ay higit sa pagbawi sa kanyang pagkahulog sa vault na nagresulta sa 0 puntos upang makasama ni Ernest John “EJ” Obiena at kapwa gymnast na si Aleiah Finnegan na nakakuha na ng pwesto sa 2024 Paris Olympics.

Nilaktawan niya ang 19th Asian Games upang makipagkumpetensiya sa 2023 Artistic Gymnastics World Championships, na isang qualifying tournament para sa 2024 Paris Olympics.

(Lito Oredo)