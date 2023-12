Buti pa Christmas tree ibinida: Kim obvious na hiwalay kay Xian

Inaabangan taon-taon ang Christmas tree vlog ni Kim Chiu na sinimulan niyang gawin bago pa mag-pandemic.

This year naging kakaiba ang kanyang Christmas tree dahil ito ang una niyang upside down Christmas tree.

Proud na proud nga si Kim sa kanyang Christmas tree dahil siya mismo ang nag-design nito.

Ayon sa kanya gusto niya raw na maging kakaiba ang concept niya this year kaya naisip niya ang inverted Christmas tree.

Pagdating sa design gusto niya ng, “Kinda sweet, light, and vibe lang,” kaya color white and candy designs ang decors niya this year.

Masaya siya sa naging result nang pag-design niya ng baliktad na Christmas tree kahit na nahirapan at nanibago siya sa paglagay ng decorations.

Kuwento naman niya, noong bata siya ay wala silang Christmas tree kaya naging pangarap niya ito at ginawa na nga niyang tradisyon.

May times daw na hindi siya nagkaroon ng Christmas tree dahil namatay ang mom niya.

Sey ni Kim, “Sa kabila ng mga paghihirap ko sa buhay, mga pinagdadaanan natin, ‘yung Christmas tree sa bahay somehow reminds us to be happy.”

At sabi pa niya, “Napapawi ang lungkot ko,” kapag nakikita raw niya ang kanyang Christmas tree.

Naging makahulugan naman ang mga sumunod na sinabi ni Kim sa kanyang vlog na animo’y may pinagdadaanan.

Sey niya kasi, “Parang hindi lang bukal sa loob ko gumawa ng Christmas tree this year but I tried and na-happy ako na nabuo ko talaga siya in the best way that I can.”

Dagdag pa niya, “Nakaka-happy siya ’pag tinitingnan mo siya, sobrang tamis.”

‘Yung candies daw para sa kanya ay, “Symbolizes a sweet Christmas, something new, and something different kind of Christmas.”

Kaya naman daw bilog ang mga hugis ng candies dahil, “It symbolizes happiness and abundance.”

Samantala, kinonek ng mga netizen ang mga sinabi niya sa vlog sa nababalitang hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Xian Lim lalo pa’t hindi niya rin ito nabanggit, pinasalamatan, at ibinida sa vlog.

Dagdag pa nga raw diyan ang meaning ng term na ‘upside down’ na ang ibig sabihin ay completely changed and to cause a lot of change.

’Yun na!