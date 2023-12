Alden titigil sa showbiz ‘pag nagkadyowa

Marami ang humahanga sa kasipagan ni Alden Richards.

Hindi na nga lang artista si Alden, isa na rin siyang entrepreneur at director.

Kahit na-scam siya sa negosyo ay hindi pa rin siya humihinto sa pagbi-business.

Nang maka-chikahan siya ng entertainment media sa naganap na press party niya ay ibinahagi ni Alden ang lesson na natutunan niya sa pangyayaring iyon, “If it’s too good to be true, mag-isip na po kayo.”

Dagdag pa niya, “It’s better to have more knowledge than money because ‘yung money susunod na lang siya pero kung wala kang alam… coming from experience po medyo nauna ‘yung pera bago ‘yung knowledge, so medyo naloko po tayo namg naloko.”

Pero biro niya, hindi pa naman daw siya na-i-scam pagdating sa pag-ibig.

Aniya kapag nagkaroon siya ng bagong karelasyon ay gusto niyang ready na siyang iwan ang kanyang career sa showbiz.

“Ready na po akong iwan ang work ko,” sey niya.

Hindi raw niya kayang pagsabayin ang love life or pagkakaroon ng family at work dahil may mako-compromise raw.

Well…

(Byx Almacen)