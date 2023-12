Kinuwestiyon ng ilang concerned citizen ang umano’y overstayin¬g ng ilang appointee ni dating Pangulong Rodrigo “Di-gong” Duterte.

Sa isang complaint letter na ipinaabot sa Office of the President, tinukoy dito sina Presidential Commission on Good Government (PCGG) Chairman John Agba¬yani, Commissioner Rhoderick Parayno at Commissioner Anthony Dilag.

Ayon sa reklamo, co-terminus ang appointment nina Agbayani, Parayno at Dilag, dapat ay kasabay silang umalis sa puwesto nang matapos ang termino Duterte noong 2022.

Si Agbayani ay in-appoint ni Duterte bilang commissioner noong Pebrero 27, 2017 bago ito pumalit bilang chairman mata-pos mag-resign si Reynold Munsayac noong Setyembre 13, 2021. Naluklok naman si Parayno matapos itong magretiro sa Armed Forces of the Philippines.

Hinihingi ng mga complainant ang paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung bakit pinahihintulan ang mga over-staying sa PCGG gayung wala namang kautusan ang pangulo na nagsasaad ng kanilang “holdover capacity.”

Kamakailan lamang ay tinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sina PCGG Commissioenr Angelito Vergel de Dios, dating executive director ng Metropolitan Manila Development Authority sa panahon ni Chairman Bayani Fernando.