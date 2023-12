2023 Philippine National Games! WIM Kylen Joy Mordido matindi kapit sa tuktok ng women’s chess

RATSADA pa rin sa tuktok si WIM Kylen Joy Mordido matapos pisakin si Cyhrea Ruth Atog sa round 5 ng 2023 Philippine National Games Chess Championships – Standard Women’s Division na nilaro sa GSIS Gymnasium sa Pasay City, Martes.

Nakalikom na si Olympian Mordido mula Dasmarinas ng limang puntos at patuloy ang pamamayagpag nito sa tuktok sa labanan na ipinatutupad ang seven rounds Swiss System.

Bago kinalos si Atog, kinaldag muna ni Mordido si Irish Yngayo ng Davao sa fourth round sa event na inorganisa ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann.

Sunod na makakalaban ni Mordido si Rinoa Mariel Sadey ng Nueva Ecija, may 4.5 puntos matapos pagulungin si Jerlyn Mae San Diego ng Dasmarinas.

Solo sa second spot si Sadey habang tatlo ang magkakasalo sa no. 3 tampok sina Yngayo, Glesit Marie Tatoy ng Cebu Province at Francois Marie Magpily ng Mandaluyong, tangan nila ang tig-aapat na puntos.

(Elech Dawa)