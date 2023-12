Sino raw itong dalawang opisyal ng gobyerno ang kinotongan ang isang gobernador ng lalawigan sa Luzon?

Ayon sa nakuhang impormasyon ni Mang Teban, inilapit daw ng dalawang government official ang proyekto sa isang governor, pero dapat ay may 15% na komisyon ang dalawang opisyal.

Nabigla raw si gov, hindi inakala na ganon kagarapal ang dalawang opisyal ng gobyerno sa panghihingi ng kickback sa proyekto eh gayung mga kabataan ng lalawigan ang makikinabang sa proyekto.

Kilala raw ang dalawang opisyal bilang mga buwaya sa ahensiya dahil milyon-milyong piso na ang kinita nila sa pan-gongotong sa mga proyekto.

Ang dalawang buwaya ng ahensiya ay pinamumunuan ng isang undersecretary at sidekick nito ang assistant na may konek sa trading and construction firm. Itong opisyal ay inaanak daw sa kasal ng may-ari ng trading firm.

Kasabwat din ng sindikato ang isang engineer na siya namang may hawak ng mga furniture. Hindi raw makakalusot ang kon-trata ng mga muwebles kung hindi maglalagay dito sa engineer na may initials na LP, as in long playing.

Pintahan n’yo na. Ang undersecretary na nuknukan ng pagkakurakot ay puwedeng hanapin ang pangalan sa sikat na Disney film, habang ang sidekick niya ay kaapelyido ng natigok na komedyante.