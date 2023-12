Vice Ganda gigil sa talakerang contestant 

Nanggigil si Vice Ganda kay Avon, isa sa mga searchee ng ‘Expecially For You’ ng ‘It’s Showtime’ dahil sa kakulitan nito.

Ilang araw na nga nag-trending si Avon sa social media dahil labis na natuwa ang netizens sa nakakalokang banter niya kasama ang hosts.

Nang hindi kasi mapili si Avon ng guest player na si Ralph, hindi nagpatinag ang babae at patuloy na nagtatatalak sa stage.

“Nasaan ba ‘yung mga tropa mong sina Keanna Reeves? Sina Ethel Booba? ‘Yung gamot! Painumin niyo ng gamot ‘to!” biro ni Vice habang bitbit ito papuntang backstage.

Imbes na umalis, kinausap pa ni Avon ang cameraman, na labis na ikinatawa ng mga host.

“Ang dami ko nang problema sa show na ‘to, dumagdag ka pa. Napagod ako sa’yo, Avon. Sinalubong mo ‘yung puyat ko,” sabi ni Vice habang nagwa-walling.

Kinabukasan, bumalik ulit si Avon bilang searchee sa naturang segment.

“‘Di ka pa talaga tapos sa pangguguho ng mundo namin dito? Ano na namang pakay mo?” biro ni Vice.

Trending naman ang nakakaaliw na eksenang ito sa social media.

“Grabe, nakakatawa si Avon. Ang kulit but she is pretty super duper nakakatawa. Bagay silang magsama ni Vice. Nanlalambot si Meme sa kakulitan ni Avon,” komento ni @itsAmy70. (Dondon Sermino)