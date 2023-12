Magsasagawa ng pagdinig ang House Committee on Dangerous Drugs sa susunod na buwan upang usisain ang mga negosyo ng isang Filipino-Chinese na nadawit sa shipment ng 560 kilo ng shabu sa Pampanga.

Ayon sa chairperson ng komite na si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers ipatatawag nito ang mga opisyal ng Securities and Exchange Commission (SEC), Anti-Money Laundering Council (AMLC) at Bureau of Internal Revenue (BIR) upang matukoy ang pagkakakilanlan at mga negosyo ni Willy Ong, ang may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan dinala ang shipment ng P3.6 bilyong halaga ng shabu.

Sinabi ni Barbers na batay sa mga impormasyong nakalap ng komite, si Ong ang may-ari ng Empire 999, isang gasolinahan, at mahigit apat na hektaryang lupa sa Pampanga na tinayuan ng warehouse.

“Mr. Ong, based on documents we have on hand, has a UMID ID Card and a drivers’ license issued by the Land Transportation Office and used an address in Nueva Ecija. But the NBI and the PNP, despite weeks of search, could not locate him in his given address,” sabi ni Barbers.

Ang UMID o Unified Multi-purpose ID card ay isang go¬vernment-issued identification document na nagsasama-sama sa apat na serbisyo ng gobyerno at naglalaman ng unique ID number, biometric data, at personal details.

“May mga natatanggap ta¬yong reports na hindi lang sa Pampanga na merong buying spree nang lupa at properties ang ibang mga Chinese nationals tulad ni Willy Ong na umano’y gumamit ng fake credentials, kumuha ng government-issued IDs, at magparehistro ng kanilang mga negosyo sa SEC, Department of Trade and Industry at mga local government units, gamit ang kanilang mga bayarang Filipino dummies,” sabi ni Barbers. (Billy Begas)