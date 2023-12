The CompanY ginaya si Gary V

Ang bongga ng grupong The CompanY, ha!

Aba, binigyang nila ng bagong timpla ang sikat na worship single na ‘Shout For Joy’.

“We’ve turned Gary V’s ‘Shout for Joy’ upside down! Welcome to the new roaring 20s,” sabi ng singing quartet na kinabibilangan nina Moy Ortiz, Annie Quintos, Sweet Plantado, at OJ Mariano.

Unang inawit ni Gary Valenciano ang ‘Shout for Joy’ noong 1991 bilang bahagi ng kanyang album. Isinulat niya rin ito habang ang ABS-CBN Music creative director na si Jonathan Manalo ang nag-prodyus ng panibagong bersyon nito. Hatid ng awitin ang mensahe ng ligaya sa paniniwala sa Diyos.

Sa loob ng 38 taon sa industriya, nakilala ang The CompanY bilang isa sa tanyag na musical group ng bansa. Pinasikat nila ang mga awitin na ‘Everlasting Love’, ‘Muntik na Kitang Minahal’, at ‘Now That I Found’. Nakapag-uwi rin sila ng 19 na parangal mula sa Awit Awards at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang musika.

Sa unang bahagi ng taon, inilabas nila ang kanilang 29th studio album na ‘Gitna’ na naglalaman ng orihinal at reimagined na bersyon ng mga awitin tulad ng ‘Ambon’, ‘Disco Plantito, Disco Plantita’, at ‘Hideaway’.

Pakinggan ang bagong bersyon ng 'Shout For Joy' ng The CompanY na available sa iba't ibang streaming platforms.

Bongga!