Sobrang kalog ni Tito Ron – Paolo

Isa si Paolo Contis sa sobrang gulat sa pagpanaw ng veteran actor na si Ronaldo Valdez.

Nagkasama pa kasi sila sa pelikulang ‘Ikaw at Ako’ na kasalukuyan pang palabas sa mga sinehan.

Nang maka-chat namin kahapon si Paolo, sinabi niyang, “Nakakagulat at nakakalungkot ang balita… Tito Ron was one of the nicest people I met sa industry and very jolly ‘pag kasama mo.

“Masuwerte ako na nakilala at naka-work siya. I will really miss him.

“Masaya siya sa shooting eh… kasing kalog ko si Tito Ron, eh. Puro jokes din hanggang bago mag-take.”

Ang hindi raw niya makakalimutan sa tatay ni Janno Gibbs ay ang mga kuwento nito.

“Madalas kami nagkikita sa isang mall, eh. And I always say hi to him. Tapos nagkuwento siya sa akin na one time may nakita siyang lalaki na nakatalikod.

“Akala raw niya ako kaya pinalo niya! Nagulat siya kasi hindi ako ‘yung humarap. Hahaha lagi niyang kinukuwento sa akin ‘yon.”

The best nga raw si Tito Ronaldo kaya sobrang nakaka-sad na pumanaw na ito. (Jun Lalin)