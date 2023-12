Piña dress ng Pinoy sumikat sa buong mundo

Pinagmamalaki ng Pinoy ang hinabing pineapple fiber na sumikat rin sa buong mundo hindi lang sa Pilipinas.

Ang paghahabi ng piña ay may dalawang century nang namamayagpag matapos na ipakilala ang pinya sa Pilipinas.

Nabatid na ang “craft at tradisyon” ng pineapple textile ng Aklan ay inihilera sa “Intangible Cultural Heritage of Humanity” ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Ang deklarasyon ay ginawa sa ika-18th Session ng Intergovernmental Committee sa Kasane, Botswana, noong Disyembre 4 hanggang 9.

Ito umano ang ikalimang intangible cultural heritage (ICH) mula sa Pilipinas na kinilala matapos ang “hudhud chants” at ng “punnuk ritual” ng Ifugao, Darangen epic ng Meranaw, at ang buklog ritual ng Subanen, na nasa hiwalay na listahan ng Intangible Cultural Heritage na nangangailangang nbantayan.

Layunan ng UNESCO Lists of Intangible Cultural Heritage (ICH) na mabigyan ng proteksiyon at pagkilala sa ICH elements.

Gayundin, dapat mapanatili ng UNESCO ang Register of Good Safeguarding Practices, kung saan pinapayagan ng States Parties, communities, at iba pang stakeholders na maibahagi ang kanilang matagumpay na karanasan gaya nang kung papaano mababantayan ang hamon na kinakaharap sa pagsasalin nito sa mga susunod na henerasyon.

Pinamumunuan ni Mustaq Moorad, ambassador at permanent delegate ng Republic of Botswana sa UNESCO, ang ika-18th session kung saan naitala ang 6 elements sa listahan ng “Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding” at 45 elements sa Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Nalaman na may 694 Heritage list na naitala sa 140 bansa at nakarehistro ang 37 practice ng 32 bansa. (Juliet de Loza-Cudia)