INAMIN ni Speaker Martin G. Romualdez na may pagsang-ayon si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa desisyon ng Kongreso na alisin ang confidential at intelligence funds (CIFs) ng mga civilian agency sa pangunguna na rin ng Office of the Vice President (OVP) at ilipat sa mga ahensiyang nakatutok sa pangangalaga sa seguridad ng bansa partikular sa West Philippine Sea (WPS).

Inihayag ito ni Romualdez sa isang interview sa kanya sa Japan na kung saan kasama siya sa delegasyon ng pangulo para dumalo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Coope¬ration Commemorative Summit.

Paliwanag ng House leader, ang desisyon ng Kamara na alisin ang CIFs sa proposed 2024 budget ay suportado rin ng Se-nado kung kaya’t sila’y nasa iisang direksiyon.

Bukod dito, ayon kay Romualdez hindi lamang ang senado ang sumang-yon sa kanilang desisyon kundi maging ang pinuno ng mga departamento at higit sa lahat ang pangulo.

Bukod sa OVP, kasama ring inalisan ng CIF ang Department of Education, gayundin ang Department of Information and Communications Technology, Department of Agriculture at Department of Foreign Affairs. (Eralyn Prado)