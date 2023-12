Magpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng Quezon City Police District (QCPD) para alamin ang sanhi ng pagkamatay ng beteranong aktor na si Ronaldo Valdez.

“As of today, [the] QCPD is currently conducting a thorough investigation to ascertain the cause of the death of Mr. James Gibbs aka Ronaldo Valdez,” ani QCPD sa isang pahayag.

Sabi naman ni QCPD Director P/Brig. Gen. Red Maranan, hinihintay pa nilang lumabas ang resulta ng laboratory test.

“May hinintay pa result ng lab exam from SOCO, before we can conclude,” ani Maranan sa isang panayam.

Dagdag pa ng QCPD, “We understand the importance of this matter; hence, we are working diligently to gather all relevant facts and evidence.”

Nagpahayag naman ng pakikiramay ang nasabing police station sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez o James Ronald Dulaca Gibbs.

Tiniyak din ng QCPD sa publiko na ang anumang natuklasan mula sa imbestigasyon ay opisyal na ilalabas dahil pina-yuhan daw silang huwag gumawa ng konklusyon. Nanawagan din sila sa publiko na igalang ang privacy ng pamilya ng aktor.

Marami ang nagduda sa pagkamatay ng beteranong aktor dahil ang QCPD pa ang nagkumpirma nito noong Linggo ng gabi, imbes na ang pamilya. (Vincent Pagaduan)