Olympic gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo coach muna ang peg sa Batang Pinoy 2023

PATULOY ang pagtulong ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medallist Hidilyn Diaz-Naranjo para sa pagdiskubre at pagdebelop ng mga batang lifter matapos nitong giyahan ang pamangkin na si Matthew Diaz sa pagbibigay ng gintong medalya sa Rizal sa ginaganap na Batang Pinoy weightlifting championships sa Rizal Memorial Sports Complex.

Nagsilbi ring inspirasyon si Diaz kasama ang mister nito na si Julius Naranjo sa ibang kasaling delegasyon habang nagbibigay-gabay sa mga kabataan na lubhang ikinatuwa ng mga kabataang kalahok sa pagpaunlak sa mga selfie at pagkausap sa mga bata at kasamang magulang.

Nagawa naman hablutin nina Adrian Bucol ng Zamboanga City at Matthew Diaz ng Rizal ang nakatayang dalawang gintong medalya sa weightlifting habang inangkin ni Aerice Dormitorio ng Quezon City ang una sa cycling sa pagbubukas ng aksiyon sa Rizal Memorial Sports Complex at Tagaytay Centrum sa Tagaytay City.

Itinala ng 12-anyos mula Zamboanga City National School ang kapwa personal best na 45kgs sa snatch at 58kgs sa clean and jerk pati sa total lift nito na 103kgs sa 12-under boys 32kgs upang ibigay sa siyudad na kinikilala sa sport na weightlifing ang unang gintong medalya sa pinagganapan na Dacudao Tennis Center.

“Pinaghandaan ko po talaga ang makasali dito sa Batang Pinoy,” sabi lamang ng Grade 6 na si Bucol na tanging weightlifer sa tatlong magkakapatid. “Iniaalay ko po sa mga magulang ko ang gintong medalya saka pangarap ko po maging Olympian tulad ni Ate Hidilyn,” sabi pa nito sa iniidolo na si Diaz-Naranjo na pinakaunang nagwagi ng gintong medalya para sa bansa sa nakaraang 2020+1 Tokyo Olympics.

Hindi naman nagpaiwan si Matthew, na pamangkin ni Hidilyn, sa pagwawagi nito sa gintong medalya sa 12 under boys 37kgs sa unang pagsali pa lamang sa pagbuhat sa 41kgs sa snatch at 55 sa clean and jerk para sa total lift nito na 96kgs at ibigay sa Rizal ang unang ginto sa overall standings.

“Nakaka-nerbiyos po kasi unang sali ko pa lamang po. Sinabihang lang po ako ni Ate Hidilyn na huwag matakot at isipin ko po na nasa ensayo lang po ako kaya nakayanan ko,” sabi ni Diaz, na nasa ilalim ng pagtuturo mismo ng mag-asawa na sina Julius at Hidilyn sa bagong tatag na Jaja-Jala Weightlfiting.

Una nito ay inangkin ng 12-anyos na si Dormitorio, nakababatang kapatid ng national MTB rider na si Ariana, ang ginto sa cycling sa combined Cycling BP girls 13-under criterium na may race format na 30 minutes + 3 laps na nagsimula at natapos sa may Praying Hands sa Tagaytay City Centrum. (Lito Oredo)