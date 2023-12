Ogie, Regine tutok sa 13th wedding anniversary

Ang bilis talaga ng paglipas ng panahon, ha!

Aba, parang kailan lang nang ikasal sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez sa Terrazas de Punta Fuego noong December 22, 2010, ha!

At ngayong Thursday nga ay tutok na tutok sina Ogie at Regine dahil may 13th wedding anniversary salubong party sila.

Imbitado nga ng mag-asawa ang ilan nilang mga kaibigan.

Sey ni Ogie sa text niya, “Wifey and I wish to invite you to come to our 13th anniversary thanksgiving party on Dec 21st! Address is on the invite guys and please wear white!!! There will be food, drinks, singing and of course dancing!! Party starts at 6pm. Lam nyo na.”

Sa mga kuwento ng mag-asawa kapag nakakatsikahan nila ang entertainment press, madalas nilang maikuwento na hindi naman perfect ang kanilang pagsasama, pero masaya at mahal na mahal nila ang isa’t isa.

Actually sa mga pagsasama sa showbiz ngayon ay masasabing isa ang marriage nina Ogie at Regine sa talaga namang matatag, ha!

So congrats Ogie, Regine at malapit na kayong mag-celebrate ng 13 years bilang mag-asawa.

So bongga! (Jun Lalin)