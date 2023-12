Normal lang ang bangayan! Terrence Romeo kibit-balikat sa ‘bulyawan’ kay Ivan Aska

KIBIT-BALIKAT lang sina San Miguel Beer guard Terrence Romeo at outgoing import Ivan Aska sa fourth quarter ng laro kontra TNT sa Ynares Center sa Antipolo nitong Linggo.

Kulang 8 minutes pa sa laro, nagkalituhan ang dalawa at nawala ang bola kay Aska na nagresulta sa fastbreaking layup ni Rondae Hollis-Jefferson tungo sa 80-78 Tropang Giga lead.

Nang ma-foul si Romeo sa sumunod na play, kitang nagsasagutan ang dalawa papunta ng bench.

Bandang huli, tinapos ng Beermen ang laro sa 11-2 run para agawin ang 98-93 win.

“At the end of the day, it’s just the heat of the game,” ani Aska. “Off the court, I gave him a hug. Love him like a brother.”

Normal lang din ‘yun sa magkakampi para kay Romeo.

“All good kami,” aniya. “Sabi ko nga kay Ivan pagtapos ‘nung huddle, ‘Thank you Ivan for helping us.”

Huling laro na ni Aska ‘yun sa SMB, papalitan na siya ni Bennie Boatwright. Sa kanyang final game, nag-deliver si Aska ng 25 points, 9 rebounds, 4 assists, 3 steals kontra 3 turnovers.

Inilista ni Aska ang 7 points niya sa fourth quarter, 6 sa period kay Romeo tungo sa 14 markers at umangat sa 5-3 ang SMB, kaakbay ang NorthPort sa 4th-5th ng PBA Commissioner’s Cup.

Lalaro na dapat si Boatwright nitong Linggo pero inabot ng trangkaso. Inaasahang makakabalik na siya sa susunod na laro ng San Miguel kontra Phoenix sa Christmas Day. (Vladi Eduarte)