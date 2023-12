Nakakagulat pero totoo! Steph Curry bokya sa 8 tirada sa tres

NATAPOS sa 268 games ang NBA-record 3-pointer streak ni Stephen Curry kontra Portland Linggo ng gabi, pero nagawan ng paraan ng Golden State para itawid ang 118-114 panalo.

Mula long range ay 0 for 8 si Curry, 2 of 12 overall sa field at nadiyeta sa 7 points. Inumpisahan niya ang pambihirang streak noong December 1, 2018 sa Detroit.

Sa regular season, huling nabokya sa 3 si Curry noong November 8, 2018 nang bumato ng 0/4 kontra Milwaukee. Hawak niya rin ang second-longest NBA streak sa 157 games.

Nitong Sabado, ibinaon ni Curry ang NBA-leading 3,500th 3-pointer ng career kontra Brooklyn Nets.

“We can’t rely on Steph to bail us out on every single night,” ani coach Steve Kerr. “It was a tough night for him, but that’s what a team is supposed to be about. Everybody filling in for each other, different guys stepping up each night.”

Nakumpleto ni Anfernee Simons ang and-1 play para idikit ang Trail Blazers sa 115-114, split si Curry sa stripe sa sumunod na posesyon. Nakuha ng Portland ang rebound pero natawagan ng offensive foul si Shaedon Sharpe 0.1 seconds na lang at isinalpak ni Brandin Podziemski ang dalawang freebies para sa final tally.

Rumesponde ng 28 points si Klay Thompson na mas mainit sa 3s sa 5/10 clip, 4/6 sa long range si Andrew Wiggins tungo sa 25. May tig-8 assists sina Curry at Chris Paul.

Namuno sa Blazers ang 30 points ni Jerami Grant at 24 ni Simons.

