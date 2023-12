MGA tigasin man sa pagtugis sa mga kawatan, may pusong mamon din ang mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) lalo sa mga batang may mga karamdaman tulad ng cancer.

Para mapasaya ang mga ito ngayong Pasko, nag-ala Santa Claus ang mga miyembro ng MPD-Dagupan outpost sa pangunguna ni S/PMS Gerardo Tubera, supervisor ng nasabing presinto, para mamahagi ng maagang pamasko sa mga bata.

Binisita at namahagi sila ng mga regalo sa mga bata sa Bahay Aruga (House of Care) sa San Marcelino St., Ermita, Maynila.

Mga out patient ang mga batang ito na tinutulungan ng Bahay Aruga sa kanilang pagpapagamot.

Binibigyan sila ng Bahay Aruga ng pansamantalang akomodasyon habang nagpapagamot sa Philippine General Hospital (PGH) para hindi na sila bumiyahe mula sa kanilang mga probinsya.

Sinabi naman ni Tubera na umaasa silang napasaya nila ang mga bata sa munti nilang regalo at pansamantala nilang nalimutan ang kanilang sakit.

“Ang Pasko ay para sa lahat pero higit sa mga bata. Sana naramdaman nila ang tunay na diwa ng Pasko sa munti naming nakayanan para sa kanila,” dagdag ni Tubera.

“Good job mga Sir. Plus 100 points kayo sa langit sa pagpapasaya sa mga batang may sakit,” sabi ng isang netizen.

“Keep up the good work Sir. Sana all. Spread love po tayo mga Mamang Pulis,” dagdag naman ng isa pa.