Ngayong parating na ang Pasko, marahil ay umaasa tayong magagandang balita na lang sana ang ating maririnig o mababasa. Pero may mga salot talaga sa lipunan, tulad nitong mga illegal recruiters na hindi pa rin tumitigil sa pambibiktima ng ating mga kababayan.

Kamakailan lang ay napabalitang may isang Filipina na pinigil ng mga awtoridad na makalipad sa labas ng bansa nang mapag-alamang peke pala ang kanyang mga travel documents.

Sa paunang imbestigasyon ay nalamang siya pala ay biktima ng illegal recruitment. Siya raw ay na-recruit sa loob ng bar ng isang babae na siyang nagpadala ng kanyang mga travel documents. Iniabot lamang umano ang kaniyang mga travel documents noong gabi bago ang kaniyang nakatakdang pag-alis sana ng Pilipinas. Hindi na raw niya ito makontak pa.

Kung sakaling nakalusot at natuloy na makapag-abroad ang babae ay baka napasakamay pa siya ng mga masasamang tao. Marahil ay hindi lang siya ang mga naloko ng mga illegal recruiter, na tila ba pati sa mga bar ay naghahanap na rin ng mga mabibiktima.

Bukod diyan, natiklo naman ng Department of Migrant Workers (DMW) ang isang technical-vocational institution (TVI) sa Quezon City dahil din sa illegal recruitment.

Pinasara ng DMW ang Match Trend Training and Assessment Center nang madiskubre nito na naniningil ng napakamahal na training at processing fees para raw makapagtrabaho sa Taiwan.

Nabuking rin na hindi pala accredited ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang Match Trend, pero nag-aalok ng programang Caretaker Level II kuno.

Napabalita rin na ang ibang illegal recruiter naman ay nagpapanggap na mga “immigration consultancy” company daw para makakolekta ng mga napakataas na mga processing fee sa mga balak maging OFW na pinangakuan nila ng mga pekeng trabaho.

Hindi na talaga titigil itong mga illegal recruiter sa panloloko. Pinapaasa sa wala ang mga kawawang kababayan nating naghahangad ng magandang kapalaran sa ibang bansa.

Dahil hahanap at hahanap ng paraan ang mga illegal recruiter na makapanlinlang, darating ang araw ay baka kahit kakaunti lang sila sa maliit na silid at gamit ang teknolohiya ay makapanloko pa rin ang mga salot na ito ng lipunan ng maraming mga Pilipinong balak na maging OFW.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay muling nanawagan sa ating mga kapwa mambabatas na ipasa na ang ating bill na ang layunin ay parusahan bilang sindikato ang dalawa o higit pang katao na mapapatunayang nagkuntsabahan sa illegal recruitment.

Sa kasalukuyang batas—ang Republic Act (RA) 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act– tatlo o higit pa ang tinuturing na sindikato sa illegal recruitment.

Kapag sindikato, ang parusa sa ilalim ng batas ay habambuhay na pagkakakulong at multang P500,000 hanggang P1 million. Kung maipapasa ang panukala ng inyong Kuya Pulong na nakapaloob sa House Bill (HB) 8360, kahit dalawa lang ang nagsabwatan ay illegal recruitment syndicate na, kaya’t ganyan din kabigat ang parusa.

Kasama sina Benguet Cong. Eric Yap at ACT-CIS Party-list Cong. Edvic Yap sa pag-file natin ng HB 8360.

Dapat lang na maisabatas na ang bill para ngayon pa lang ay mapaghandaan na ang maari pang gawing mga paraan ng mga illegal recruiter para makapanloko at mapagkakitaan ang mga nais mag-OFW. Silang mga salot ng lipunan ang dapat sampolan at maparusahan nang matindi sa ilalim ng batas.

Sa kabila ng mga balitang nakakasira sa diwa ng Kapaskuhan, marami pa rin tayong dapat na ipagsaya at ipagpasalamat. Kahit simple ang pagdiriwang ng Pasko, ang mahalaga ay nanaig sa ating puso at isipan ang pag-asa, kapayapaan at pagmamahal sa kapwa.

Malipayong Pasko kanatong tanan! Merry Christmas sa ating lahat! @@