Lyka Labrica Catubig dinomina 3,000-meter walk event ng PNG

IKINAHON ni Lyka Labrica Catubig ang unang gold medal sa athletics matapos magreyna sa 3,000m walk women’s division ng PSC-Philippine National Games na inilarga sa PhilSports Track & Field sa Pasig City, Lunes ng umaga.

Inilista ni 19-year-old Catubig ng City of Davao ang 16 minuto at 44.55 segundo sapat upang sikwatin ang kauna-unahang PNG gold medal sa Day 1 ng athletics competition.

“Masaya ako kasi hindi ko ine-expect na manalo, marami kasing kasaling magagaling,” saad ni Catubig na first year student sa University of Mindanao sa kursong Bachelor of Criminology. “Thank God at nanalo ako.”

Bunso sa apat na magkakapatid, sasalang din si Catubig sa 5K walk at 5K run kaya naman naghahanda na ito at nagpapalakas dahil aminado siyang mapapalaban ito nang todo.

“Hindi ko sigurado, tulad ng sinabi ko magagaling ang mga sumali kaya pinaghahandaan ko sila,” ani Catubig na nakasali na rin sa Batang Pinoy noong 2019 at nakasungkit din ng gintong medalya.

Nagkasya naman si Laurize Jeante Genilza Wangkay ng Pasig sa silver medal matapos ilista ang 16:51.98 habang bronze ang ikinahon ni Jane Krissel Buizon ng Pangasinan (16:52.35).

Dinomina naman ng pambato ng Pasig ang U-20 men’s 3,000 walk matapos angkinin nina Justin Santos Macuring at Gabriel Amit Resuello Oxales ang gold at silver ayon sa pagkakasunod.

Napunta ang bronze kay Cris Gabayan ng Pangasinan sa event na inorganisa ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann.

(Elech Dawa)