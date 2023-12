Lolit emotional sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez

Gulat ang talent manager/entertainment columnist na si Lolit Solis sa pagkamatay ng veteran actor na si Ronaldo Valdez.

Sa Christmas lunch ng grupo namin sa Mesa restaurant sa Tomas Morato, Quezon City, tinanong namin si Manay Lolit kaugnay ng kanyang reaksyon sa pagkamatay ni Tito Ronaldo.

“Sunday night pa lang nalaman ko na. May nagkuwento sa akin. Siyempre gulat ako. Hindi ako makapaniwala sa una,” tsika ni Manay Lolit.

Mabait na tao raw ang veteran actor. Kapag nakikita raw nito si Manay Lolit ay palaging nag-aayang makipagkuwentuhan.

“Sobrang bait ni Ronaldo. Madalas magkuwento. Kapag nakikita niya ako, nag-aaya siya kaagad na magkuwentuhan.

“Sasabihin niya sa akin, ‘Lolit, halika na, magtsismisan tayo!’ Ganun siya. Updated din siya sa mga isyu sa showbiz. Hahahahaha!”

‘Baklang-bakla’ nga raw si Tito Ronaldo kapag nakikipag-usap kay Manay Lolit.

“Ang saya-saya kasing kausap ni Ronaldo. ‘Baklang-bakla’ siya at ang saya-saya.

“Napakabait niyang tao at alam mo na totoo talaga. Hindi ‘yung put on lang ang kabaitan. Hindi siya plastik!” sey pa ni Manay Lolit.

Ipinagdasal nga raw ni Manay Lolit ang kaluluwa ni Tito Ronaldo.

“Nagdasal ako agad. Pinagdasal ko kaluluwa ni Ronaldo. Ipagdasal natin siya,” pahayag pa ni Manay Lolit.

Let’s all pray for the eternal repose of Tito Ronaldo’s soul! (Jun Lalin)