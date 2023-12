Kylen Joy Mordido pinisak Cebu chesser sa 3rd round

PATULOY ang pamamayagpag ni WIM Kylen Joy Mordido matapos itulak ang malinis na tatlong panalo matapos ang round 3 ng 2023 Philippine National Games Chess Championships – Standard Women’s Division na nilaro sa GSIS Gymnasium sa Pasay City, Lunes.

Pinisak ni Olympian Mordido ng Dasmarinas si Marphine Faith Mangubat ng Cebu upang sumalo sa three-way tie sa top spot sa event na ipinatutupad ang seven rounds Swiss System.

Ang ibang three pointers ay sina Irish Yngayo ng Davao at Glesit Marie Tatoy ng Cebu Province na kinalos sina AFM Cyliz Kaessa Meriles at Exiquila Apao ayon sa pagkakasunod.

Makakalaban ni Mordido si Yngayo sa fourth round habang katapat ni Tatoy si Rinoa Mariel Sadey, (2.5 pts.) ng Nueva Ecija.

Ang PNG ay grassroots program ng Philippine Sports Commission sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann. (Elech Dawa)