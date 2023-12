Kiko so sweet, sinuportahan si Sharon

Ang saya ng red carpet premiere ng ‘A Family of Two (A Mother and Son Story)’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards na ginanap sa Trinoma Cinema 7 noong Sunday (December 17), ha!

Ang bongga dahil talagang um-attend at nagpainterbyu ang mister ni Sharon na si former Senator Francis ‘Kiko’ Pangilinan na kasama ang mga anak nilang sina Miel at Miguel.

Marami nga ang natuwa nang bago nagsimula ang pelikula ay pinasalamatan ni Sharon si Kiko, pati ang dalawang anak sa pagpunta sa premiere night.

After din ay nagsabi si Kiko na gustong-gusto nila ang ‘A Family of Two (A Mother and Son Story)’.

Sabi nga ng mga um-attend sa premiere night nina Sharon, Alden, so sweet daw ni Kiko, pati nina Miel, Miguel, sa pagsuporta sa Megastar.

Bongga! (Jun Lalin)