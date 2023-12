DUMATING na sa bansa si Jimmy Pacheco, ang Overseas Filipino Worker (OFW) na binihag sa Gaza at pinakawalan ng Hamas noong Nobyembre 24, 2023.

Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Jimmy Pacheco sa mga anak at asawa nitong si Clarise pagkalabas nito sa Philippine Airlines flight PR 569 mula sa Dubai.

Personal din sumalubong sina Department of Migrant Worker (DMW) Hanz Leo Cacdac at OWWA administrator Arnel Ignacio kay Pacheco at Israel Ambassador to the Philippines Ilan Fluss.

Hindi pinayagan ang mga mi­yembro ng media na ma-interview si Pacheco bilang bahagi ng seguridad nito dahil babalik pa umano ito sa Israel.

Ayon sa DMW, iniiwasan din na mapanood ng Hamas ang interview kay Pacheco at baka pag-initan siya sa pagbabalik niya sa Israel.

Nagtatrabaho si Pacheco sa Israel bilang caregiver sa loob ng

nakalipas na limang taon at kabilang siya sa unang 24 na hostage na

pinalaya ng Palestinian militant group.

Pinatay ng Hamas ang matandang inaalagaan ni Pacheco habang bihag siya ng Hamas sa Gaza. (Otto Osorio/Betchai Julian)