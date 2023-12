Jessica Soho nagpa-selfie kay Coco

Ang bongga ng Grand Red Carpet Premiere ng pelikulang ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’ dahil nagsama ang mga Kapamilya at Kapuso.

Ilan sa mga dumalong celebrities nga ay ang mga kaibigan at naka-work ng mga bida na sina Sharon Cuneta at Alden Richards gaya nina Bayani Agbayani, Nonie Buencamino, John Arcilla, Ogie Alcasid, at MTRCB Chairperson Lala Sotto.

Dinala naman ni Ara Mina ang kanyang mister na si Dave Almarinez at ang anak niya na si Amanda Gabrielle na nag-celebrate ng birthday noong araw na iyon.

Si Amanda Gabrielle ay anak ni Ara kay Patrick Meneses na isa sa mga producer ng ‘Family of Two (A Mother and Son Story).’

Present din ang asawa ni Megastar na si Kiko Pangilinan at ang mga anak niya na sina Miguel at Miel Pangilinan na nagpa-picture sa Asia’s Multimedia Star.

Sa nasabing premiere rin pinakilala ni Alden kay Megastar ang ama niyang si Richard Faulkerson, Sr.

Sumuporta rin ang mga Kapuso young stars sa pangunguna nina Sofia Pablo at Aidan Veneracion na makakasama ni Alden sa teleseryeng ‘Pulang Araw’.

Ilang beses na napasigaw ng, “Oh my God!” at “So honored,” si Sharon nang makita niya si Jessica Soho sa premiere.

Dumalo rin ang mga Kapamilya ni Sharon sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa pangunguna nina Coco Martin at John Estrada.

Pero isa sa mga highlight ng premiere night ay ang pagkikita nina Coco at Jessica.

Nag-request pa ang Kapuso journalist ng selfie sa Kapamilya Primetime King na pinagbigyan naman siya.

Nakakatuwa na makita na nagsasama sa mga ganitong proyekto at event ang mga bituin ng GMA-7 at ABS-CBN, di ba?

Bonggels!