Ivana handa nang mag-asawa

Looking forward na nga ba ang Kapamilya actress na si Ivana Alawi na magka-asawa?

Pabiro kasing sinabi ni Ivana Alawi na ready na siyang mag-asawa lalo na’t magiging 27 years old na siya this coming Christmas day.

“Masaya, I’m super blessed and I’m very happy. Ready na ako mag-asawa!” sey niya sa backstage interview noong ABS-CBN Christmas special na ginanap noong Disyembre 13.

Pero nilinaw ni Ivana na nagjo-joke lang daw siya at siguro pag mga 30 years old na siya eh ‘yun na ang tamang edad para mag-settle down at bumuo ng sarili niyang pamilya. Matatandaan din na inamin ni Ivana kamakailan na masaya ang kanyang puso ngayon pero hindi pa siya nag-share ng iba pang mga detalye ng kanyang love life.

Bukod pa sa birthday niya, excited na rin siya sa holiday break mula sa taping niya ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ kung saan bida si Coco Martin.

May kuwento rin si Ivana na crush niya pa rin hanggang ngayon si Coco pero very professional sila pagdating sa trabaho.

“Hindi nagbago [ang pagtingin] pero hinahangaan ko siya bilang artista at direktor. Hanggang doon lang. Crush ko siya sa pagtatrabaho,” chika niya.

Natutuwa rin siya at nagpapasalamat na madaming netizen ang pumuri sa viral action at romantic scenes nila ni Coco sa nakaraang mga eksena sa Kapamilya teleserye.

“Humahanga ako sa kanya. Kinakabahan kasi talaga ako pero nagiging madali kasi si Coco, very tutok siya. Sa bawat eksena namin, talagang hands on siya,” sey pa ng aktres.