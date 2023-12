Hiniling ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na i-veto ang dinagdag na P450 bilyon sa 2024 General Appropriations Bill (GAB) dahil labag ito sa Konstitusyon.

Kung hindi aniya, ibe-veto ang P450 dinagdag sa unprogrammed appropriations, ipepetisyon nila ito sa Supreme Court (SC) na ipawalang-bisa.

“The possible remedy is for the president to veto the excess or that the budget will come back to the levels as proposed by the president. If the president does not do this therefore, we have a case. This can be questioned before the Supreme Court,” babala ni Pimentel.

Ipinunto ni Pimentel na ang dagdag na P450 billion na unprogrammed funds sa pinal na bersiyon ng GAB ay unconstitutional dahil ang orihinal na panukala ng Ehekutibo ay P5.768 tril¬yong lamang.

“Kung ganyan pala ang gusto ng Kongreso that we disagree with the priorities of the president, then we should have changed some of the items in the proposal of the president, but not increase the amount,” sabi ni Pimentel sa panayam sa telebisyon.

“Because when we increase the amount, para kaming nagiging executive branch,” dagdag niya.

Si dating Senador Panfilo “Ping” Lacson ang unang nagsulong ng ideya na i-veto ang P450 bilyong dagdag sa ilalim ng GAB matapos bansagan ito ni Pimentel na unconstitutional.

“Dapat lang i-line item veto ni PBBM (President Bongbong Marcos) ang mga unconstitutional provisions kasi pag appropriations and tax measures, pinapayagan ng Constitution ang line item veto,” saad ni Lacson sa kanyang text message sa mga reporter. (Dindo Matining)