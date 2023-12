DonBelle nagpakilig sa paksiw

Marami ang kinilig sa Paksiw moment ng BingLing sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

BingLing ang tawag sa tambalan ng mga characters na sina Bingo at Ling na ginagampanan respectively nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Habang ang Paksiw kasi ang comfort food ni Ling at dinalhan nga siya nito ni Bingo na luto naman ni Mamang, played by Nova Villa.

Sa nasabing scene parang napaamo ni Bingo ang parating masungit na si Ling kaya kilig na kilig ang netizens at DonBelle fans.

“Grabe ‘yung #DonBelle magic, paksiw pa lang ‘yan huh! Anak ng paksiw, kilig na kilig ako eh!”

May iba pang viewers ang nag-crave at napaluto ng Paksiw dahil sa scene na iyon.

“Dahil sa BingLing moment kagabi, nag-crave ako sa Paksiw na Isda.”

Ngayon pa lang inaabangan na ang episode na sabay na kakain ang BingLing.

Samantala, maliban sa trending scene nila sa ‘Can’t Buy Me Love’ ay usap-usapan din ang DonBelle dahil sa mga sweet behind the scene moments nila sa ‘Forever Grateful: The 2023 ABS-CBN Christmas Special’ kung saan nakuhanan sila na holding hands at hindi sila mapaghiwalay at gayundin ang pag-check ni Belle kung may confetti sa damit ni Donny.

Busog na busog nga ang DonBelle fans sa kilig moments nina Donny at Belle on-screen and off-screen.

‘Yun na!

(Byx Almacen)