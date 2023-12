Kinalampag ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang Kamara de Representantes na sundin ang proseso ng pagsusog sa 1987 Constitution imbes na itulak ang People’s Initiative kung saan maeetsapuwera ang Senado.

“Not involving the Senate and they believe that they can amend the constitution, impossible. Hindi lang unconstitutional, im-possible pa,” diin ni Pimentel sa interview ng CNN Philippines.

Nauna rito, sinabi Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales na suportado ng mga lider ng ibat ibang partido politikal ang char-ter change at pinag-aaralan nila ang opsyon na hindi na kailangan ang boto ng Senado.

Partikular na itutulak ng mga kongresista ang people’s initiative sa Charter change (Cha-cha). Sa ilalim ng Republic Act 6735, o ang Initiative and Referendum Act, dapat ay 12% ng mga registered vo¬ters ang lumagda sa petisyon na amendahan ang Konstitusyon. Tatlong porsyento lamang ng registered voters sa bawat legislative district ang dapat kumatawan sa petisyon.

Sinabi na ni House Speaker Martin Romualdez na ipopokus nila ang atensyon sa Cha-cha sa susunod na taon, partikular ang pagsusog sa economic provisions.

Pero ang hakbang ng Kamara de Representantes ay minaliit lamang ni Senate President Juan Miguel Zubiri dahil tingi-tingi lang ang puwede sa people’s initiative at hindi pakyawang pagretoke ng Konstitusyon.