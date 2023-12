Cyclist Aristen Aricela Ardice Dormitorio pinedal unang ginto sa Batang Pinoy

NAGNINGNING ang 12-anyos na si Aristen Aricela Ardice Dormitorio bilang pinakaunang gold medalist sa 2023 Batang Pinoy matapos magwagi sa girls 13-under criterium cycling event na ginanap sa Tagaytay City Centrum Lunes ng umaga.

Nakumpleto ni Dormitorio, nakababatang kapatid ng MTB (mountain bike) multi-medalist na si Ariana, ang 30-minuto, tatlong-lap na karera sa impresibong 45 minuto at 48.4 segundo, at pigilan ang walong iba pang karibal at ipinagmamalaki ng Quezon City LGU.

“Masaya po. Meditate and prayers po kasama sa preparation ko,” sabi ng Hope Integrated School student, na naglaan ng makabuluhang oras, pagsasanay ng limang oras sa kada araw.

Tulad sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ariana, si Dormitorio ay lumilipat mula sa mountain bike tungo sa road cycling at sabik na inaasahan ang paglahok sa mga kaganapan sa ITT, MTB XCO at XCE upang palakasin ang kanyang bilang ng medalya sa cycling competition sa ilalim ng pangangasiwa ng PhilCycling.

Nasungkit naman ang silver at bronze medals nina Yvaine Oasias at Ysabel Nicole Jamero ng Iloilo, ayon sa pagkakasunod. (Lito Oredo)