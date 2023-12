Bumaba ang presyo ng well-milled rice ngunit nagmahal naman ang presyo ng regular-milled rice sa mga palengke at special rice sa Metro Manila, ayon sa monitoring ng Department of Agriculture.

Ayon sa DA, P40-P55 per kilo na lamang ang presyo ng local well-milled rice kahapon mula sa P45-P58 per kilo nung kata-pusan ng Nobyembre. Ang local regular milled rice naman ay P38-P54 per kilo na mula sa P33-P52 per kilo noong Nobyembre.

Nagmahal naman ang presyo ng baboy samantalang bumaba naman ang presyo ng manok. Ayon sa price monito¬ring ng DA, P255-P360 per kilo ang kasim at P285-P390 per kilo naman ang liempo kahapon mula sa P250-P340 per kilo ng kasim noong Nobyembre at P280-P400 naman sa liempo. Ang isang kilo ng manok ay P140-P200 kahapon samantalang P140-P220 ito noong Nobyembre.

Nagmura naman ang presyo ng ba¬ngus na P250 per kilo ang pinakamahal kahapon mula sa P270 nung Nobyembre. Ang tilap-ia ay P100-P160 per kilo at ang local na galunggong naman ay P200-P310 per kilo kahapon. Nung Nobyembre, ang tilapia ay P110-P160 per kilo at ang galunggong ay P180-P300 per kilo.

Bumaba ang presyo ng kamatis sa P30-P90 per kilo mula sa P50-P100 noong Nobyembre.

Ang pulang sibuyas ay P120-P220 per kilo kahapon mula sa P150-220 per kilo nung Nobyembre at ang bawang ay P120-P220 per kilo kahapon mula sa P120-P180 per kilo noong Nobyembre. (Eileen Mencias)