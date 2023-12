Belle matindi ang collab sa Ben&Ben

Marami ang tuwang-tuwa na nagsama ang nine-piece Filipino band na Ben&Ben at ang new gen phenomenal actress na si Belle Mariano para sa duet version ng awiting ‘Autumn’ na bahagi ng official soundtrack ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Inilalarawan ng ‘Autumn’ ang pagsubok na dala ng distansya na namamagitan sa dalawang taong puno ng pagmamahal. Isinulat ito nina Paolo Benjamin at Miguel Benjamin ng Ben&Ben at iprinodyus nila ang song collaboration kasama sina ABS-CBN Music creative director Jonathan Manalo at Jean Paul Verona. Unang inilabas ng banda ang orihinal na bersyon ng awitin noong Nobyembre.

Kamakailan ay inilunsad ni Belle ang album na ‘Somber’ kasama ang original tracks na ‘Bugambilya’ at ‘Somber and Solemn’. Umarangkada ito agad sa unang puwesto ng iTunes Philippines albums chart habang ang anim na awitin nito ay nakapasok sa top 30 ng singles chart. Bukod sa musika, kilala rin si Belle bilang mahusay na aktres na bumida sa seryeng ‘He’s Into Her’ at romcom films na ‘Love Is Color Blind’ at ‘An Inconvenient Love’. Kasalukuyang napapanood din siya bilang Caroline sa hit primetime series na ‘Can’t Buy Me Love’ kasama ang on-screen partner na si Donny Pangilinan.

Ang Ben&Ben naman ay isang award-winning folk-pop band. Naantig nila ang damdamin ng kanilang mga makikinig sa pamamagitan ng kanilang letra, musika, at pagtatanghal sa entablado. Ang mensahe ng kanilang awitin ay tungkol sa pag-asa, pag-ibig, at positibong pananaw.

Kamakailan lang ay naabot ng Ben&Ben ang dalawang bilyong streams sa Spotify, at sila ang may hawak ng record ng pinakamaraming number 1 sa platform at most streamed OPM artist sa kasalukuyan.

Damhin ang mensahe ng awitin nina Ben&Ben at Belle na ‘Autumn’ na napapakinggan na sa iba’t ibang streaming platforms. Para sa ibang detalye, sundan ang Star Pop sa Facebook, X (Twitter), Instagram, at TikTok.

Reaksyon naman ng mga fan ni Belle, matindi raw ang collab niya sa Ben&Ben, ha!

So nice! (JL)