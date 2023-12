Kinondena ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kasama ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ang pagpapalipad ng missile ng North Korea (NoKor) patungo sa direksiyon ng Japan.

Kasunod ito ng report ng Japan Coast Guard na nagpakawala umano ang North Korea ng long-range ballistic missile na bumagsak sa kanlurang bahagi ng Hokkaido.

Sinabi ng pangulo na kaisa siya ng Japan at mga miyembro ng ASEAN sa pagkundena sa patuloy na banta ng North Korea sa rehiyon, partikular ang pagpapakawala ng kanilang missile na nagdudulot ng panganib sa Asya.

“We join Japan, together with the rest of the ASEAN, in condemning the continued threat that the launching of ballistic missiles by the DPRK,” anang pangulo.

Sinabi ni Pangulong Marcos na malaking balakid at banta sa hinahangad na pag-unlad ng ASEAN ang mga ginagawang aksiyon ng North Korea hindi lamang sa rehiyong Asya kundi sa buong mundo.

Lahat aniya ng mga bansa sa ASEAN ay nakatutok para sa pagpapalakas ng ekonomiya at kaunlaran subalit iba naman ang ginagawa ng North Korea dahil gusto nitong pahinain ang rehiyon. (Aileen Taliping)