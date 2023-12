PURSIGIDO ang Bar exams 10th placer na si Jayson Chan na magturo ng batas para maibahagi ang kanyang mga natutunan ngayong isa na siyang ganap na abogado.

Si Chan din ang first placer noong May 2018 certified public accountant licensure exam.

Nagtuturo si Chan ngayon ng accountancy sa kanyang alma mater na Saint Paul School of Professional Studies (SPSPS).

Aniya, magtuturo pa rin siya ng accountancy pero gusto rin niyang mag-venture sa litigation ngayong isa na rin siyang ganap na abogado.

“I won’t ever leave teaching. I would like to try law school, sa law school naman ako mag-teach, and also sa college of accounting,” ayon kay Chan.

“Knowledge will stay with me, I die, wala na. At least if I teach, I can share the things that I learned para for posterity,” dagdag niya.

Aminado rin si Chan na malaki ang naitulong ng SPSPS para mapaghandaan niya ang Bar exam.

Aniya pa, nakuha niya ang pinakamataas na grade sa Bar exam sa taxation at commercial law na itinuturo niya sa college.

“I think this applies to everyone: What I noticed is if you desire something, your body really works for it. If you’re just in the proper environment or you’re doing things that you like, I think naturally gagaling ka naman diyan,” paliwanag ni Chan.