Bagyong Kabayan humina

HUMINA na ang bagyong Kabayan matapos itong mag-landfall sa Manay, Davao Oriental kahapon.

Ayon sa mga weather forecaster, huling namataan ang mata ng bagyo sa Caraga, Davao Oriental at kumikilos ito taglay ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro bawat oras at pabugsong 70 kilometro bawat oras.

Nakataas din ang Signal No. 1 sa southern portion ng Palawan (Sofronio Española, Brooke’s Point, Bataraza, Balabac, Rizal, Quezon, Narra) kabilang ang Cagayancillo Islands Southern Leyte, Leyte, southern portion ng Samar (Basey, Santa Rita, Marabut, Talalora, Villareal, Pinabacdao), southern portion ng Eastern Samar (Maydolong, Borongan, Quinapondan, Guiuan, Lawaan, Balangiga, Llorente, Giporlos, Salcedo, Balangkayan, General MacArthur, Hernani at Mercedes), Cebu kabilang ang Camotes Islands, Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro, northern portion ng Davao Oriental (Baganga, Manay, Caraga, Tarragona, Lupon, Banaybanay, Boston, Cateel), Misamis

Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Norte, Davao City, northern portion ng Cotabato (Arakan, Carmen, Banisilan, Alamada, President Roxas, Kabacan, Matalam, Antipas, Magpet, Libungan, Pigkawayan), northern portion ng Maguindanao (Buldon, Barira, Matanog, Parang, Sultan Kudarat at Sultan Mastura), western at central portion ng Zamboanga del Norte (Siayan, Sindangan, Jose Dalman, Manukan, Pres. Manuel A. Roxas, Sergio Osmeña Sr., Katipunan, Dipolog City, Polanco, Mutia, Piñan, Dapitan City, Sibutad, La Libertad, Rizal, Siocon, Baliguian, Gutalac, Labason, Kalawit, Tampilisan, Liloy, Salug, Godod, Bacungan), western at central portion ng Zamboanga del Sur (Midsalip, Labangan, Tukuran, Aurora, Sominot, Ramon Magsaysay, Tambulig, Dumingag, Maha­yag, Josefina, Molave, Vincenzo A. Sagun, Guipos, Dimataling, Dumalinao, Lakewood, Dinas, San Pablo, Tigbao, Tabina, Kumalarang, Lapuyan, Pitogo, Margosatubig, San Miguel, Bayog at Pagadian City), Zamboanga Sibugay, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur.

Pinalalakas naman ng bagyo ang shear line na magdudulot ng mabigat na pag ulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon.

Lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo kagabi. (Natalia ­Antonio)