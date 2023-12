Annabelle bumida sa party ni Pacquiao

Ang bongga talaga ni Annabelle Rama, ha!

Aliw na aliw ang kaibigan niyang si Jay Tseng na isa sa mga kasama ng Gutierrez matriarch na nagpunta sa Gensan para sa birthday party ng ating Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao.

Tsika ni Jay, “Ang bongga ni Tita. Pagdating pa lang namin sa Gensan, pinagkaguluhan na siya. Panay ang pa-picture sa kanya ng mga tao.

“Sa hotel pa lang, ang dami na talagang nagpapa-picture.

“Sa birthday party rin ni Manny, pinagkaguluhan si Tita Annabelle. Ang daming nagpapa-picture sa kanya.”

Dagdag pa ni Jay, kahit daw may mga nang-iintriga kay Tita Annabelle at pinalalabas na kontrabida ito sa relasyong Richard Gutierrez-Sarah Lahbati ay marami raw mga taga-Gensan ang nagsabing love at suportado nila ang misis ni Eddie Gutierrez.

“Sa hotel nga, panay ang sabi ng mga tao na we love and support you Tita Annabelle. Hindi raw sila naniniwala sa mga intriga,” tsika pa ni Jay.

Nang makatsikahan naman namin si Tita Annabelle ay biniro namin siya.

“Sikat na sikat ka pala sa Gensan, Tita. Baka hindi ka na umalis diyan, ha. Baka diyan ka na tumira at kumandidato pa pa riyan, ha!”

Tawa naman nang tawa si Tita Annabelle.

“Siyempre happy ang beauty ko. Pero pauwi na ako. Masaya lang kasi ang babait ng mga tao rito,” sabi niya.

Masaya rin daw siya at naka-attend sila ni Tito Eddie sa birthday ni Manny.

“Ang saya. Ang daming tao. Siyempre nakakatuwa na kahit maraming mga bisita ay asikasong-asikaso kami nina Manny at Jinkee. Ang bait talaga ng mag-asawa,” sey pa ni Bisaya.

‘Yun na!