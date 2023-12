Andrea matapang, walang paki sa mga basher

Hanga ang netizens sa katapangan ni Andrea Brillantes sa social media, ‘noh?!

Hindi pa rin kasi ino-off sa public ang comment section ng Instagram account niya unlike other controversial stars na takot daw masabihan ng mga hindi kaaya-ayang komento.

Unbothered daw ang young actress sa kabila ng walang tıgil na pamba-bash sa kanya.

Komento ng fan niya, “The fact that Blythe did not turn off her comments is a big slap to her basher, she is stronger than those epal.”

Pero maraming netizens din ang nagsabing gusto raw ni Andrea ng engagement kaya hindi ito nagsasara ng comment section.

Sabi ng isang netizen na hindi bet si Blythe, “Hindi siya nag-turn off ng comment section pero grabe mag-overtime ng team niya sa pagdi-delete ng comments. Halos comments lang ng mga fan niya ang natitira and not one celebrity liked her post.”

Totoo rin kaya ang chika na may ilang fans sa Araneta Coliseum na nag-boo kay Andrea sa taping ng ABS-CBN Christmas Special.

Kaloka

(Ogie Rodriguez)