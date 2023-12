Alden ‘priority’ si Kathryn

Ang daming aabangan kay Alden Richards sa taong 2024, ha!

Bongga na nga ang Year 2023 ng Kapuso actor pero mas magiging bongga pa siya sa susunod na taon base na rin nga sa AVP na pinalabas sa Thanksgiving Party niya para sa entertainment media.

Una na nga riyan ang pinaka-aabangang teleserye ng GMA-7, ang ‘Pulang Araw’.

Next year din mapapanood sa isang streaming app ang movie nila ni Heaven Peralejo na unang movie niya bilang direktor.

Hindi pa sure si Alden kung sa Netflix or Prime Video ipapalabas ang movie na ito na may working title na ‘Out of Order’ pero biro niya, sure siya na hindi sa Vivamax ito mapapanood, ha!

Going international din ang Asia’s Multimedia Star dahil makaka-work niya ang ilang Hollywood stars sa isang international film na kukuhanan pa sa New York.

Isang advocacy film daw ito na tungkol sa women empowerment at women’s rights.

Bilang producer naman ay marami raw silang international concert na gagawin next year.

Samantala, nabanggit ng entertainment media ang clamor ng mga tao na muli silang magsama ni Kathryn Bernardo sa isang pelikula or magkaroon ng part 2 ang ‘Hello, Love, Goodbye.’

Sey niya, “Ako po, of course, ‘Hello, Love, Goodbye’ naman po really made history and ‘yun din naman clamor ng mga nakapanood to have a part 2.

“Ako po ready naman ako anytime kasi ‘yun nga po sinabi ko kay Direk Cathy noong kinausap ko siya, sabi ko, Direk, kapag nag-decide kayo ng part 2, ika-cancel ko muna lahat ng schedule, gawin natin ang part 2.”

Dagdag pa niya, depende raw sa Star Cinema kung gagawa ito ng part 2 ng ‘Hello, Love, Goodbye’ na highest grossing Filipino film.

Pero sa dialogue nga ni Alden ay priority niya na gawin ang part 2 ng movie nila ni Kathryn, ha!

Maliban sa mga nabanggit na proyekto na gagawin niya next year ay may plano rin daw na magkaroon ulit sila ng movie ni Sharon Cuneta at gayundin ang pagsasama nila ni Coco Martin sa isang pelikula.

Bongga, ha! (Byx Almacen)