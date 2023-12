AFP idineklara giyera laban sa mga terorista

NANINDIGAN si Department of National Defense (DND) Secretary Gilberto Teodoro Jr., na uubusin nila ang natitirang mga terrorist group sa bansa kasunod ng sumiklab na engkuwentro na nagresulta sa pagkasawi ng isang sundalo at anim na rebelde sa Balayan, Batangas noong Linggo.

“Laging nakabantay ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at hindi tayo titigil sa pagsugpo sa lahat ng teroristang grupo na nagdudulot ng karahasan at kapahamakan sa ating bansa,” pahayag ni Teodoro.

Nangyari ang bakbakan ng mga miyembro ng New People’s Army (NPA) at tropa ng gobyerno sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas matapos na payagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang amnestiya sa mga dating miyembro ng rebeldeng grupo, kabilang na ang NPA.

Nakarekober ang pamahalaan ng tatlong matataas na kalibre ng baril sa lugar ng engkuwentro gayundin ng mga subersibong dokumento ng samahan.

Matapos na makiramay, siniguro ni Teodoro ang tulong sa pamilya ng nasawing sundalo gayundin ang medical assistance sa mga sugatan.

“We are ensuring that our wounded soldiers will receive the best medical care, and provide all the necessary assistance to the family of our slain soldier during this difficult time,” saad nito. (Edwin Balasa)